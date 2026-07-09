ФССП арестовала деньги на счетах Исинбаевой из-за долга за дачный участок

Судебные приставы наложили арест на банковские счета двукратной чемпионки Олимпийских игр Елены Исинбаевой. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Волгоградской области.

Причиной ареста денежных средств стала задолженность на сумму в 55,4 тыс. рубля по платежам за дачный участок. Если долг не будет добровольно погашен, то средства спишут со счетов в принудительном порядке.

Согласно документам, расположенное в Волгоградской области садоводческое товарищество подало заявление в суд о взыскании с Исинбаевой задолженности оплаты за пользование общим имуществом в 2024–2025 годах на сумму свыше 32 тыс. рублей. Мировой судья вынес приказ о взыскании долга, добавив к основной сумме 20,5 тыс. рубля пени и две тысячи рублей госпошлины.

Исинбаевой 44 года, она выиграла Олимпиады 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом и получила бронзовую медаль Олимпиады 2012 года.

Спортсменка уехала из России и живет на Тенерифе (Испания), где у нее куплена недвижимость. Исинбаева входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета с 2016 года. Ее полномочия истекли в 2024 году.

1 июня сообщалось, что Исинбаевой грозит блокировка банковских счетов в России из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 705 560,34 рубля.

Ранее была названа причина, по которой Исинбаева покинула Россию.