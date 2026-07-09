Самолет сборной Бразилии вылетел из США с одним футболистом

Самолет сборной Бразилии после ЧМ вылетел из США с одним футболистом на борту

Самолет сборной Бразилии по футболу после чемпионата мира — 2026 вылетел из США в Рио-де-Жанейро с одним игроком на борту. Об этом сообщает Metropoles.

В публикации отмечается, что единственным спортсменом сборной Бразилии на борту самолета оказался 34-летний защитник Данило Луис да Силва. Вместе с ним летели некоторые члены тренерского штаба, массажисты, экипировщики и врачи сборной.

Издание утверждает, что остальные футболисты сборной решили из США отправиться в отпуск в другие страны. Например, итальянский тренер Карло Анчелотти из Нью-Джерси отправился в Ванкувер, где у него есть дом.

В матче 1/8 финала сборная Норвегии оказалась сильнее команды Бразилии, встреча завершилась с результатом 2:1. Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. На 90+10-й минуте Неймар реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло Бразилию.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Ранее Неймар объявил об уходе из сборной Бразилии.