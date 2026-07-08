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«Спартак» не смог обыграть «Рубин» в товарищеском матче

«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче
Максим Блинов/РИА Новости

Московский «Спартак» и казанский «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Следующие товарищеские матчи у команд запланированы на 11 июля: «Спартак» сыграет со столичным «Локомотивом», а «Рубин» на своем поле примет самарские «Крылья Советов».

Сезон-2026/27 в РПЛ для команд стартует 27 июля. Красно-белые на домашней арене примут столичную «Родину», казанцы дома встретятся с «Краснодаром».

По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России. «Рубин» расположился на восьмой позиции, набрав 43 очка.

В последнем матче прошлого сезона «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

Ранее «Зенит» одержал победу в товарищеском матче.

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