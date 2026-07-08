«Этот парень — никто»: Макгрегор о достижениях Хабиба

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что не уважает Хабиба Нурмагомедова за его решения в карьере. Его слова прозвучали в подкасте Complex.

«Этот парень вообще ничего не сделал в этом спорте. Он провел всего 13 боев в UFC, и только три из них были против действительно известных оппонентов. Этот парень — никто. И где он сейчас? Исчез. Поэтому я вообще его не ценю. Совсем. У него нет мужества. Этот человек сдался своей боли, и это чертовски печально. Мне нечего ему сказать. И нечего о нем говорить. Я его не уважаю», — заявил Макгрегор.

В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде. Следующий бой Макгрегора состоится 12 июля в Лас-Вегасе.

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи на турнире UFC осенью 2020 года. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее стал известен запасной боец на поединок Макгрегора на UFC 329.