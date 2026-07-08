Призер ОИ о восстановлении ОКР: большой объем работы, которые зачастую не виден

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев объявил о восстановлении ОКР в правах. Бронзовый призер Игр-2010 лыжник Алексей Петухов в комментарии «Газете.Ru» подчеркнул, что за этим решением стоит очень серьезный труд.

«Мы знаем, какую работу проводит министерство спорта. Это большой объем работы, который зачастую не виден, но Михаил Владимирович всегда об этом говорит. И это большой шаг к большому будущему, к участию наших спортсменов в соревнованиях с гимном и флагом. Поздравляю всю нашу спортивную общественность, функционеров, федерации.

Тем более, есть допуск и в командных соревнованиях. Для меня как для спортсмена это тоже большая гордость. Я сейчас как раз занимаюсь развитием спорта в Тверской области. Потому всех тренеров, всех атлетов поздравляю и хочу поблагодарить министерство спорта и юристов, которые занимались этим», — сказал Петухов.

В Международном олимпийском комитете указали, что на данный момент снятие ограничений является временным. Кроме того, подчеркивается, что пока не подтверждено участие россиян в предстоящих в 2028 году Играх с национальной символикой. В свою очередь, Дегтярев обратил внимание, что следующим шагом является имплементация этого решения международными федерациями.

Ранее призер Олимпиады рассказал, будет ли сложным процесс возвращения россиян на турниры.