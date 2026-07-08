«Расизм, ксенофобия и неонацизм»: Захарова об отказах следовать решениям МОК

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала проявлением расизма отказ следовать решениям Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов. Ее слова передает Sport24.

«Те, кто не подчиняется решениям МОК, идущим в русле олимпизма, демонстрируют свой расизм, ксенофобию и неонацизм», — сказала Захарова.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в УЕФА двумя словами отреагировали на решение МОК по российским спортсменам.