В ООН осудили высказывания сенатора Парагвая в адрес Мбаппе

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило расистские публикации сенатора Парагвая Селесте Амарильи, направленные против капитана сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Публичные должностные лица несут особую ответственность за противодействие расизму, дискриминации и разжиганию ненависти, а государства, спортивные организации и цифровые платформы должны принимать эффективные меры для предотвращения подобных инцидентов», — сказано в заявлении организации.

Амарилья, в том числе, изначально заявила, что Мбаппе — «колонизированный камерунец, который притворяется французом, злопамятный, нувориш, высокомерный и уродливый». Мбаппе в ответ назвал ее «презренной женщиной». Сенатор в итоге извинилась, однако потребовала того же от Мбаппе и пригрозила судом.

Встреча Парагвая и Франции в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 завершилась победой французов со счетом 1:0. Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.

Ранее глава ФИФА осудил сенатора из Парагвая за оскорбления Мбаппе.