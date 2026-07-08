В Великобритании резко отреагировали на решение МОК снять санкции с России

Министр культуры и спорта Великобритании Лиза Нэнди выразила возмущение решением Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с Олимпийского комитета России (ОКР), передает The Guardian.

«Я крайне возмущена решением МОК. Мы по-прежнему солидарны с Украиной. Кроме того, вопиющее пренебрежение Россией антидопинговыми правилами делает бессмысленным ее участие в будущих соревнованиях», — заявила Нэнди.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в МОК рассказали о диалоге с Украиной перед отменой санкций против россиян.