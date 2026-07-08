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Футболист сборной Японии сбил женщину, проехав на красный свет

Футболист сборной Японии Митома сбил женщину, проехав на красный свет в Токио
ATSUSHI TOKUMARU/AFLO/Global Look Press

Полузащитник «Брайтона» и сборной Японии Каору Митома стал участником дорожно-транспортного происшествия в Токио. Об этом сообщает Livedoor News.

Происшествие случилось утром 8 июля в столичном районе Итабаси. Автомобиль, которым управлял футболист, столкнулся с велосипедом на перекрестке. Согласно опубликованным предварительным данным, Митома ехал на красный свет светофора, потому что отвлекся на зеленый сигнал, который горел для пешеходов.

Велосипедом управляла женщина, она получила легкие травмы в результате столкновения. На месте происшествия работают сотрудники правопорядка, которые устанавливает все обстоятельства произошедшего и опрашивает свидетелей инцидента.

Митома не был включен в заявку сборной Японии из 26 игроков на финальный турнир чемпионат мира — 2026. Футболист получил травму подколенного сухожилия в матче «Брайтона» против «Вулверхэмптона» (3:0), который прошел в рамках 36-го тура Английской премьер-лиги, и пропустил две последние игры в против «Лидса» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее самолет сборной Бразилии улетел с ЧМ-2026 с одним футболистом на борту.

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