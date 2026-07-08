Самолет сборной Бразилии улетел с ЧМ-2026 с одним футболистом на борту

Самолет сборной Бразилии улетел из США с одним футболистом на борту после вылета команды с чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает издание Metropoles.

Согласно опубликованной информации, в самолете оказался 34-летний защитник бразильского «Фламенго» Данило, известный по выступлениям за испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити». Только он предпочел чартером отправится в Бразилию, остальные футболисты покинули мундиаль и улетели в отпуска.

Главный тренер национальной бразильской команды Карло Анчелотти улетел в Канаду, где у него есть дом.

В матче 1/8 финала сборная Норвегии оказалась сильнее команды Бразилии, встреча завершилась с результатом 2:1. Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. На 90+10-й минуте Неймар реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло Бразилию.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее несколько игроков сборной Норвегии заболели перед матчем с Англией на ЧМ-2026.