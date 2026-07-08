Месси объяснил, почему заплакал после победы Аргентины над Египтом на ЧМ-2026

Месси объяснил облегчением свои слезы после победы Аргентины над Египтом

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему заплакал после победы над командой Египта в матче 1/8 финала чемпионата мира. Его слова приводит Marca.

«Это была радость, облегчение, потому что мы хотели продолжать борьбу. Это из-за всего, что произошло в матче, из-за всей работы, которую нам пришлось проделать», — заявил он.

К 79-й минуте минуте Аргентина проигрывала 0:2, однако затем сделала камбэк и выиграла со счетом 3:2. Месси в этом матче отдал результативную передачу и оформил гол. После финального свистка он не сдержал слез.

Встреча состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На 21-й минуте игры Месси не сумел реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико забил, однако это взятие ворот было отменено из-за фола. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Франсуа Летексье из Франции.

В четвертьфинале аргентинская команда сыграет со Швейцарией.

Ранее Месси установил антирекорд чемпионатов мира.