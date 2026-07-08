Тренер Египта: Аргентина — чемпион мира, выигравший после маркетинговой поддержки

В сборной Египта заявили о несправедливости после поражения от Аргентины

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан заявил о несправедливости в отношении своей команды после поражения от Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Его слова приводит Goal со ссылкой на beIN Sports.

«Нам противостояли чемпионы мира, которые, несомненно, выиграли после маркетинговой поддержки, но у нас есть свой собственный стиль, который навязывали его всем соперникам с начала этого чемпионата мира. Да, мы допускали ошибки, но самое главное — не получили того, что заслуживали в этой встрече», — отметил специалист.

Встреча состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте и завершилась с результатом 3:2 в пользу аргентинцев. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На 21-й минуте игры Месси не сумел реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико забил, однако это взятие ворот было отменено из-за фола. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Франсуа Летексье из Франции.

В четвертьфинале аргентинская команда сыграет со Швейцарией.

Ранее Египет подал жалобу в ФИФА на судейство в матче с Аргентиной на ЧМ-2026.