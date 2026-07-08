Глава ФИФА Инфантино осудил сенатора из Парагвая за оскорбления Мбаппе

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на своей странице в социальных сетях осудил сенатора из Парагвая Селесту Амарилью, которая оскорбила нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на расистской почве.

«Футбольный мир и общество в целом солидарны с капитаном сборной Франции: мы должны бороться с расизмом и искоренить его вместе. На протяжении этого чемпионата мира футбол показал, что выступает могучей объединяющей силой. Наш вид спорта должен оставаться инклюзивным и безопасным пространством для всех», — указал он.

Амарилья, в том числе, изначально заявила, что Мбаппе — «колонизированный камерунец, который притворяется французом, злопамятный, нувориш, высокомерный и уродливый». Мбаппе в ответ назвал ее «презренной женщиной». Сенатор в итоге извинилась, однако потребовала того же от Мбаппе и пригрозила судом.

Встреча Парагвая и Франции в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 завершилась победой французов со счетом 1:0. Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.

Ранее в сборной Франции тремя словами ответили на оскорбления Мбаппе от сенатора Парагвая.