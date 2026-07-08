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Месси установил антирекорд чемпионатов мира

Месси стал первым футболистом в истории, не забившим два пенальти на ЧМ
Carlos Barria/Reuters

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог реализовать второй подряд пенальти на чемпионате мира по футболу — 2026.

В матче против сборной Египта в 1/8 финала мирового первенства на 21-й минуте Месси не смог переиграть вратаря сборной Египта Мустафу Шобейра, который отразил его удар. Таким образом, как сообщает Opta Sports в социальной сети X, форвард стал первым футболистом, который не смог реализовать два 11-метровых удара в ходе одного чемпионата мира, если не учитывать серии пенальти.

Встреча состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте и завершилась с результатом 3:2 в пользу Аргентины, которая к 79-й минуте проигрывала 0:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

В четвертьфинале аргентинская команда сыграет со Швейцарией, которая в серии послематчевых пенальти обыграла Колумбию.

Ранее Месси назвал безумием волевую победу Аргентины над Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026.

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