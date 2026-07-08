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Стали известны все участники 1/4 финала ЧМ-2026

Определились все участники 1/4 финала чемпионата мира по футболу
Agustin Marcarian/Reuters

Сборная Швейцарии стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу — 2026, в матче 1/8 финала обыграв команду Колумбии. Основное и дополнительное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти швейцарцы оказались точнее — 4:3.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом сформированы все пары 1/4 финала: Франция сразится с Марокко, испанцы встретятся с командой Бельгии, Англии будет противостоять сборная Норвегии, а Швейцария испытает на прочность действующих чемпионов мира аргентинцев.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее сообщалось, что Аргентина с Лионелем Месси вышла в 1/4 финала ЧМ-2026, отыгравшись с 0:2 в матче с Египтом.

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