Аргентина с Месси вышла в 1/4 финала ЧМ-2026, отыгравшись с 0:2 в матче с Египтом

Сборная Аргентины обыграла национальную команду Египта в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 и вышла в четвертьфинал.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте, завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На 21-й минуте игры Месси не сумел реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико забил, однако это взятие ворот было отменено из-за фола.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Франсуа Летексье из Франции.

В четвертьфинале аргентинская команда сыграет с победителем противостояния между Швейцарией и Колумбией. Этот матч будет сыгран 7 июля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В матче 1/16 финала Аргентина с трудом обыграла дебютанта турнира — команду Кабо-Верде, встреча, которая перетекла в дополнительное время, завершилась со счетом 3:2. Египет на этой стадии встречался с Австралией, команды также сыграли и основное (1:1), и дополнительное время, а победитель был выявлен в серии послематчевых пенальти.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

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