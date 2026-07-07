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В России назвали скучным матч Испании и Португалии на ЧМ-2026

Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал скучным матч Испании и Португалии на ЧМ
TIM HEITMAN/Reuters

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал скучным матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и Португалии. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Матч получился скучным. И Испания, и Португалия исповедуют похожий стиль игры, много поперечных передач, очень много медленной игры. Практически не было контратакующей игры, не было ее. Если бы в начале испанцы реализовали пару моментов, может, игра бы и раскрылась», — указал он.

Сборная Испании одержала победу над национальной командой Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Действующие чемпионы Европы выиграли со счетом 1:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 91-й минуте испанцы забили усилиями игроков, незадолго до этого вышедших на поле. Ферран Торрес сделал проникающую передачу в штрафную, а Микель Мерино пробил в нижний угол мимо Диогу Кошты.

В четвертьфинале Испания сразится с национальной командой Бельгии, которая на стадии 1/8 финала выбила США.

Ранее Лионель Месси расплакался после выхода Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира.

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