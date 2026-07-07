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Призер ОИ: в МОК есть люди, которые лоббируют интересы разных стран

Фигурист Энберт: сложно ожидать, что возвращение россиян пройдет гладко
Louisa Gouliamaki/Reuters

Возвращение российских спортсменов на международную арену после восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР) не будет легким процессом. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил серебряный призер ОИ-2018 в командных соревнованиях по фигурному катанию Александр Энберт.

«Конечно, в такой большой организации, как Международный олимпийский комитет, есть люди, которые лоббируют интересы разных стран. Так что сложно ожидать, что возвращение россиян произойдет одномоментно и очень гладко. Не знаю, какова позиция спортивных чиновников из других стран или спортсменов — наверняка есть разные мнения. Но я считаю, что спорт все-таки должен объединять. И участие наших атлетов и команд в Олимпийских играх — часть очень важной спортивной миссии», — сказал Энберт.

МОК принял решение восстановить в правах ОКР. В международной организации указали, что на данный момент снятие ограничений является временным. Кроме того, подчеркивается, что пока не подтверждено участие россиян в предстоящих в 2028 году Играх с национальной символикой.

Ранее олимпийский чемпион допустил, что на Ковентри будут давить после восстановления ОКР.

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