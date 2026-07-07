Российские пловцы обновили собственный мировой рекорд

Российские пловцы с юниорским мировым рекордом взяли золото на чемпионате Европы

Российские пловцы обновили мировой юниорский рекорд в эстафете вольным стилем на чемпионате Европы в Германии.

В финальном заплыве российская команда, куда входили Богдан Торопкин, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков, одержала победу, показав результат 3 минуты 12,75 секунды. Россияне обновили собственный мировой рекорд — 3:14,72 в квалификации, которого они добились днем 7 июля.

В женской эстафете 4x100 м вольным стилем российская команда выиграла бронзовую награду. Также представительница России Виктория Блинкова завоевала бронзу на дистанции 400 метров комплексом (4:45,78).

Россияне выступают на юниорском чемпионате Европы в нейтральном статусе. 13 апреля Международная федерация водных видов спорта допустила россиян до международных соревнований с флагом и гимном, но Европейская федерация водных видов спорта отложила полное возвращение национальной символики российским атлетам до сентября 2026 года.

Европейское первенство среди юниоров проходит в Мюнхене с 7 по 12 июля.

Ранее МОК отложил решение о флаге и гимне России на Олимпиадах.