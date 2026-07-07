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Олимпийский чемпион допустил, что на Ковентри будут давить после восстановления ОКР

Мамиашвили: допускаю попытки кулуарных игр и давления на главу МОК
Fabrice Coffrini/Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри может столкнуться с давлением и демаршами после решения о восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР) в правах. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил олимпийский чемпион, глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Не исключено. Но очень сложно ломать какие-то институты, тем более, те, которые вызывают пристальное внимание и уважение огромного количества людей в мире. Открыто это делать будет очень тяжело. Допускаю попытки кулуарных игр, давления. Но если позиция МОК открыта и прозрачна и, самое главное, публична, с этим сложно будет что-то сделать.

Примеры Румынии и Эстонии? Сколько времени уже прошло с этого инцидента в Клуже, где мэр города принял это позорное решение? Подумайте: вы часто вспоминаете об этом человеке? Нет, конечно. Не допускаете, что с его стороны это проявление некоего комплекса неполноценности?

По каждому такому эпизоду страна, которая берет на себя ответственность за проведение соревнований в том или ином виде спорта, должна выполнять протоколы. Я понимаю то, что сделал нерадивый мэр, бог ему судья. Но за каждым таким событием должно следовать конкретное разбирательство и приняты меры в отношении той страны, которая позволила такому произойти. Нарушен протокол — следуют меры. Один раз такое случится, два, три — и поверьте, страны будут следовать закону или не будут принимать международные турниры», — считает Мамиашвили.

Ранее призер ОИ пожелал видеть больше разумных руководителей стран.

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