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Российских биатлонистов не собираются возвращать даже после решения МОК

IBU не планирует возвращать российских биатлонистов даже после решения МОК
Александр Вильф/РИА Новости

Международный союз биатлонистов (IBU) не собирается возвращать российских биатлонистов на международную арену, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии санкций с России. Об этом об этом в пресс-службе IBU сообщили «Матч ТВ».

«Как вновь подчеркнул МОК, решения об участии находятся в компетенции каждой международной федерации. Позиция IBU остается неизменной, и решение конгресса IBU от 2022 года остается в силе», — сообщает

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов отказался от ускоренной процедуры рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) по вопросу возвращения российских спортсменов. Соответственно, никто из биатлонистов сборной России не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпийские игры 2026 года. Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.

Ранее стали известны подробности о решении МОК по возвращению России.

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