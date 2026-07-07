Российских биатлонистов не собираются возвращать даже после решения МОК

IBU не планирует возвращать российских биатлонистов даже после решения МОК

Международный союз биатлонистов (IBU) не собирается возвращать российских биатлонистов на международную арену, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии санкций с России. Об этом об этом в пресс-службе IBU сообщили «Матч ТВ».

«Как вновь подчеркнул МОК, решения об участии находятся в компетенции каждой международной федерации. Позиция IBU остается неизменной, и решение конгресса IBU от 2022 года остается в силе», — сообщает

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов отказался от ускоренной процедуры рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) по вопросу возвращения российских спортсменов. Соответственно, никто из биатлонистов сборной России не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпийские игры 2026 года. Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.

Ранее стали известны подробности о решении МОК по возвращению России.