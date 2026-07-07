Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира.

В матче против национальной команды Египта в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2026 форвард записал на свой счет одну голевую передачу, отдав пас на защитника Кристиана Ромеро. Эта передача стала для Месси девятом на ЧМ, что является рекордом за всю историю турнира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте, завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На 21-й минуте игры Месси не сумел реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико забил, однако это взятие ворот было отменено из-за фола. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Франсуа Летексье из Франции.

В четвертьфинале аргентинская команда сыграет с победителем противостояния между Швейцарией и Колумбией. Этот матч будет сыгран 7 июля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Ранее несколько игроков сборной Норвегии заболели перед матчем с Англией на ЧМ-2026.