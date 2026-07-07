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Призер ОИ: на Олимпиаде увидим наш флаг и обязательно услышим гимн

Фигурист Энберт ждет появления российских флага и гимна на Олимпиаде
Пресс-служба шоу «Анна Каренина»

Серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях по фигурному катанию Александр Энберт верит, что на Играх-2028 российские спортсмены смогут выступить под национальным флагом. Об этом он заявил в комментарии «Газете.Ru»

«Конечно, это прекрасная новость. К этому долго шли, Олимпийские игры являются самым важным турниром для подавляющего большинства спортсменов. И участие в них — это то, к чему идут не просто годами, а десятилетиями, это становится целью жизни. Поэтому участие российских атлетов в Олимпиаде — очень важная часть нашего массового спорта и спорта высших достижений.

Мои поздравления всем любителям спорта в России. Я рад, что мы не просто увидим их на Олимпийских играх, как это было с Петром Гуменником и Аделией Петросян этой зимой. Мы увидим наш флаг, обязательно услышим наш гимн. Увидим наши команды», — заметил Энберт.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Оно является временным. Кроме того, подчеркивается, что пока не подтверждено участие россиян в предстоящих в 2028 году Играх с национальной символикой.

Ранее олимпийский чемпион объяснил, благодаря чему МОК восстановил ОКР.

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