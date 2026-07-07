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Олимпийский чемпион объяснил, благодаря чему МОК восстановил ОКР

Мамиашвили: восстановление ОКР говорит о самостоятельности МОК
Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) под руководством Кирсти Ковентри стал самостоятельной инстанцией, что позволило ему восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил олимпийский чемпион Сеула-1988, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Михаил Дегтярев с приходом на пост министра определил приоритеты. Их было несколько фундаментальных, и восстановление ОКР в правах – один из основных вопросов. Я поздравляю весь нащ спорт, а также Международный олимпийский комитет и его новое руководство. В перспективах, думаю, это даст очень большие возможность не зависеть от иных позиций, кроме МОК. Это говорит о его реальной самостоятельности, что вселяет оптимизм», – заявил Мамиашвили.

О восстановлении ОКР ранее сообщил президент организации, министр спорта Михаил Дегтярев. В МОК пояснили, что пока что решение является временным. По информации ряда СМИ, оно станет постоянным, когда Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет приведено в соответствие кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее МОК отложил решение о флаге и гимне России на Олимпиадах.

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