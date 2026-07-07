Месси сыграет: Аргентина и Египет объявили составы на матч ЧМ-2026

Сборные Аргентины и Египта назвали стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес, Паредес, Месси, Альварес.

Египет: Шобейр, Рабья, Ибрахим, Хани, Хафез, Ашур, Аттия, Лашин, Зико, Салах, Хассан.

Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Франсуа Летексье из Франции.

В матче 1/16 финала Аргентина с трудом обыграла дебютанта турнира — команду Кабо-Верде, встреча, которая перетекла в дополнительное время, завершилась со счетом 3:2. Египет на этой стадии встречался с Австралией, команды также сыграли и основное (1:1), и дополнительное время, а победитель был выявлен в серии послематчевых пенальти.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

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