«Не волнует, что люди скажут»: Овечкин о новом контракте с «Вашингтоном»

Овечкин о контракте с «Вашингтоном»: меня не волнует, что люди скажут

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что не будет ощущать дополнительное давление после подписания нового контракта с клубом. Его слова приводит журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

«Когда тебе 22-23 года, это совсем другое дело. Я знаю, как с этим справляться, и меня не волнует, что люди скажут или напишут. Я себя знаю», — указал он.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее владелец «Вашингтона» назвал «высшую цель» нового контракта Овечкина.