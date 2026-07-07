Тренер сборной Португалии дал характеристику Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес назвал Криштиану Роналду примером для подражания, передает Record.

«Слова благодарности за то, что он был образцовым капитаном. Он пример для подражания, должны это ценить. Мы говорим о футбольном кумире. Таких, как Криштиану, не так уж много. Мы всегда будем благодарны ему за то, что он пытался сделать на чемпионате мира», — сказал Мартинес.

Португальцы проиграли Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Роналду перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. Несмотря на пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», Криштиану так и не стал победителем мирового первенства.

ЧМ-2026 стал для Криштиану шестым, он забил на нем три мяча. В общей сложности на его счету 233 матча и стал автором 146 голов. При этом на нынешнем турнире и его, и тренерский команды критиковали за то, что ветеран замедляет игру. Многие критики выражали мнение, что он лишь мешает сборной, где футболисты пытаются играть на него.

Ранее Роналду сравнили с аппендиксом.