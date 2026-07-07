Олимпийский чемпион Устюгов завершил карьеру

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов завершил карьеру об этом Sport24 рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«У меня есть официальное заявление от Устюгова о том, что он закончил спортивную карьеру. Он написал бумагу о том, что хочет выйти из международного антидопингового пула. . Это дает основание полагать, что Устюгов больше не примет участия в соревнованиях в России», — сказала Вяльбе.

Устюгов — олимпийский чемпион в эстафете 4×10 км (2022), двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» в сезоне 2016/17, трехкратный чемпион мира среди молодежи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В конца октября в FIS вновь продлили отстранение россиян, не допустив их на Олимпийские игры — 2026.

Ранее Устюгов заявил, что у него пропали лыжи.