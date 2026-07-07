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Олимпийский чемпион Устюгов завершил карьеру

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Устюгов завершил карьеру
Lindsey Wasson/Reuters

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов завершил карьеру об этом Sport24 рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«У меня есть официальное заявление от Устюгова о том, что он закончил спортивную карьеру. Он написал бумагу о том, что хочет выйти из международного антидопингового пула. . Это дает основание полагать, что Устюгов больше не примет участия в соревнованиях в России», — сказала Вяльбе.

Устюгов — олимпийский чемпион в эстафете 4×10 км (2022), двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» в сезоне 2016/17, трехкратный чемпион мира среди молодежи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В конца октября в FIS вновь продлили отстранение россиян, не допустив их на Олимпийские игры — 2026.

Ранее Устюгов заявил, что у него пропали лыжи.

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