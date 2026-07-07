В парламенте Великобритании призвали Инфантино уйти с поста главы ФИФА

Член парламента Великобритании Эд Дейви призвал в своих соцсетях главу Международной федерации футбола (ФИФА) уйти со своего поста.

»Инфантино должен уйти. Чемпионат мира принадлежит фанатам, а не таким бандитам, как Трамп. И на это не должно влиять то, где проходит турнир. Нам нужен кто-то, кто наконец-то покончит с коррупцией в ФИФА», — написал Дейви.

Футболист национальной сборной США Фоларин Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

Бельгия победила со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Испании, ранее в концовке основного времени вырвавшей победу у Португалии. Матч США — Испания состоится 10 июля.

Ранее Федерация футбола Ирана высмеяла США.