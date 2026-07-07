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«Нехороший прецедент»: легенда ЦСКА раскритиковал Трампа за звонок главе ФИФА

Легенда ЦСКА Масалитин назвал плохим прецедентом звонок Трампа в ФИФА на ЧМ-2026
ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что скандал со звонком президента США Дрнальда Трампа главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить красную карточку нападающему Фоларину Балогуну мог повлиять на исход матча 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии.

«Мы не знаем точно, как повлиял скандал с красной карточкой, у нас пока нет никакой информации на этот счет, но его влияние не исключено. Понятно, что прецедент создан очень нехороший. Это вообще необъяснимо, в головы нормальных людей такое не лезет — как можно такое вообще отменить? Каким-то одним звонком политическое решение принимать, это нонсенс! Все правила футбольные, которые были, они просто перечеркиваются», — заявил Масалитин.

Футболист национальной сборной США Фоларин Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна, которую вскоре Трамп подтвердил лично.

Бельгия победила со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Испании, ранее в концовке основного времени вырвавшей победу у Португалии. Матч Испания — Бельгия состоится 10 июля.

Ранее юрист объяснил, почему ФИФА по собственной инициативе отменила дисквалификацию Балогуна.

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