Сенатор Парагвая, оскорбившая Мбаппе на расовой почве, потребовала извинений от футболиста

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья, допустившая расистские высказывания в адрес капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, требует от футболиста извинений, передает L'Équipe.

«Я пожалела и удалила сообщение. Я понимаю, что это могло тебя ранить, потому что это унизительно. Теперь я требую, чтобы и ты отказался от своих слов и принес мне извинения. Откажись от своих слов вместе со мной иначе я могу начать судебное разбирательство из-за гендерного насилия», — заявила Амарилья.

Амарилья, в том числе, заявила, что Мбаппе — «колонизированный камерунец, который притворяется французом, злопамятный, нувориш, высокомерный и уродливый».

Встреча Парагвая и Франции в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 завершилась победой французов со счетом 1:0. Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.

Ранее в сборной Франции тремя словами ответили на оскорбления Мбаппе от сенатора Парагвая.