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Известный боксер Константин Цзю преследует своего партнера с помощью судов

Известный боксер Константин Цзю подал в суд на своего партнера Козьякова
Aaron Mayes/Reuters

Московская полиция расследует уголовное дело по заявлению абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, который обвинил создателя детского развивающего центра «Катюша» Игоря Козьякова в хищении у него 7 млн рублей, передает «Ъ».

Козьяков настаивает на гражданско-правовых отношениях в данном деле, подтвержденных решениями судов. Цзю утверждает, что одолжил деньги Козьякову в 2018–2019 годах, в детский сад которого ходили его младшие дети.

Также Козьяков утверждает, что решил расширить свой бизнес, крыв при детском центре школу. Он предложил Цзю стать соинвестором бизнеса одолжив в 2018 году 5 млн, а в 2019 году — 2 млн руб. под 34% годовых сроком на три года. Все деньги были потрачены на ремонт площадей.

Ольга Карлова, адвокат Козьякова, утверждает, что оба зама были оформлены официально, созаемщиком выступил ООО «ИК-Концерн». Сложности с выплатой кредита у Козьякова начались во время пандемии ковида.

«Дети господина Цзю несколько лет бесплатно посещали развивающий центр «Катюша», а Козьяков помогал его семье возить в больницу сына, также он обеспечивал доставку стройматериалов в поместье Цзю в Крыму», — сказала Карлова, отметив, что Козьков выплатил основную сумму долга в размере 4,247 млн.

В 2025 году Козьков согласился выплатить единовременно еще 4 млн рублей, но Цзю отказался, инициировав процедуру банкротства как самого Игоря Козьякова, так и его фирмы.

Карлова отметила, что в действиях Козьякова нет состава преступления, а речь идет исключительно о гражданско-правовых отношениях.

Ранее Константин Цзю назвал странной отмену боя своего сына Никиты Цзю.

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