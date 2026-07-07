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Игрок сборной США об отмене своей дисквалификации: я не принимал участия в этом процессе

Футболист Балогун об отмене дисквалификации: я не принимал участия в процессе
Phil Noble/Reuters

Нападающий «Монако» и сборной США Фоларин Балогун после поражения от Бельгии в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 1:4 заявил, что никак не влиял на отмену своей дисквалификации, передает USA Today.

«Я согласился с решением, когда мне показали красную карточку, и согласился с решением, когда мне сообщили, что я могу сыграть. Я не принимал никакого участия в этом процессе, и лично ко мне это отношения не имеет», — заявил Балогун.

Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

Бельгия победила со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Испании, ранее в концовке основного времени вырвавшей победу у Португалии.

Ранее сборная Бельгии поиздевалась над ФИФА и Трампом после разгрома США в матче чемпионата мира.

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