Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост после вылета Португалии с ЧМ-2026

Российский экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов отреагировал в своем Telegram-канале на вылет Португалии с чемпионата мира после поражения от Испании, заявив, что у испанцев крутой тренер.

«У Испании на самом деле крутой тренер, по моему мнению лучший тренер на этом турнире. Испания очень крепкая команда, и надо заметить что они еще ни одного гола не пропустили на этом ЧМ за пять матчей», — написал Хабиб.

Португальцы проиграли Испании со счетом 0:1. Криштиану Роналду перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. Несмотря на пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», Роналду так и не стал победителем мирового первенства.

ЧМ-2026 стал для Криштиану шестым, он забил на нем три мяча. В общей сложности на его счету 233 матча и стал автором 146 голов.

Ранее Роналду заплакал после вылета с ЧМ-2026.