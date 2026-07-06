Трамп поставил форварда сборной США Балогуна в один ряд с Месси и Роналду

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами заявил, что было бы ужасно, если бы Международная федерация футбола (ФИФА) не позволила сыграть нападающему американской сборной Фоларина Балогуна в матче 1/8 финала чемпионата мира.

«Как бы вы отнеслись к тому, что убрали бы Месси, а ведь он столкнулся с кем-то. Или убрать Роналду, из-за того, что он в кого-то врезался. Он великий. Или убрать Гарри Кейна из игры, потому что он случайно ударил кого-то сильнее. Так нельзя…» — указал он.

Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда, что позволит ему выйти на поле в матче — 7 июля в 3:00 по московскому времени.

В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

На групповом этапе команда США обыграла Парагвай, Австралию, но проиграла Турции. Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее Трамп подтвердил, что лично просил ФИФА пересмотреть красную карточку Балогуна.