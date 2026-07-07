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Все три сборные — хозяйки ЧМ-2026 вылетели в 1/8 финала, пропустив не меньше трех мячей

Сборные США, Мексики и Канады вместе вылетели в 1/8 финала ЧМ-2026
Hannah McKay/Reuters

Все три сборные — хозяйки чемпионата мира по футболу — 2026 вылетели на стадии 1/8 финала турнира.

Первой турнир покинула национальная команда Канады, проводившая свои матчи плей-офф, правда, в США, так как не смогла занять первое место в группе. Канадцы уступили полуфиналисту предыдущего чемпионата мира сборной Марокко. После качественного первого тайма с преимуществом «кленовых листьев» марокканцы смогли во второй половине забить три безответных мяча — 3:0.

Сборная Мексики в условиях среднегорья в Мехико на «Ацтеке» не сумела справиться со сборной Англии. Мексиканцы пропустили два мяча в течение трех минут после получаса игры, но до перерыва отквитали один мяч усилиями своего лучшего бомбардира Хулиана Киньонеса. Во втором тайме Англия осталась в меньшинстве после удаления Джарелла Куансы, но сама заработала пенальти, который реализовал Гарри Кейн. В оставшееся время мексиканцы тоже забили с пенальти — отличился Рауль Хименес. Но на большее хозяев не хватило — 2:3.

Сборная США не смогла ничего противопоставить Бельгии, даже несмотря на приостановку дисквалификации нападающего Фоларина Балогуна. Он заработал в первом тайме штрафной, с которого Малик Тилльман сравнял счет, но после этого бельгийцы забили еще дважды и выбили «звездно-полосатых» из борьбы за чемпионский титул.

Ранее сообщалось, что жара и бандитизм на поле ознаменовали старт второго раунда плей-офф на ЧМ-2026.

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