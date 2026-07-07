Сборная Бельгии выбила США из чемпионата мира по футболу

Сборная Бельгии одержала победу над национальной командой США, хозяйкой чемпионата мира по футболу, в 1/8 финала. Встреча проходила на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. Участие в ней принял нападающий американской сборной и французского «Монако» Фоларин Балогун, дисквалификация которого за удаление в 1/16 финала против Боснии и Герцеговины была приостановлена ФИФА после апелляции американской федерации. Маурисио Почеттино выставил Балогуна в стартовом составе.

Матч прошел с большим преимуществом бельгийской команды. Она полностью контролировала территорию с самого начала встречи, и уже на девятой минуте Шарль Де Кетеларе забил из вратарской в пустые ворота после паса Тимоти Кастаня.

Сборная США смогла отыграться на 30-й минуте в своей первой же акцентированной атаке. Балогун заработал на себе фол у штрафной, а Малик Тилльман забил прямым ударом со штрафного во втором матче подряд, воспользовавшись рикошетом от головы выпрыгнувшего в стенке Ванакена.

Однако в своей первой же ответной атаке бельгийцы снова вышли вперед — Де Кетеларе трансформировал в свой второй гол навес Леандро Троссарда. Третий мяч в ворота сборной США влетел на 57-й минуте, когда американцы давили в позиционных атаках. Голкипер Мэтт Фриз выбежал за штрафную, чтобы опередить Де Кетеларе, сделал это, но завозился с мячом, и форвард Бельгии выбил у него мяч на Ванакена, который издали не промахнулся по пустым воротам. А уже в добавленное время вышедший на замену Ромелу Лукаку поставил в матче точку.

Бельгия победила со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Испании, ранее в концовке основного времени вырвавшей победу у Португалии.

Ранее сообщалось, что «прилюдное унижение ФИФА» произошло после того, как Трамп со скандалом отменил дисквалификацию лидера сборной США.