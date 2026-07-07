Боль Роналду: Испания обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал ЧМ

Сборная Испании одержала победу над национальной командой Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Действующие чемпионы Европы выиграли со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Соперники до последнего не могли выявить победителя. Испанцы больше владели мячом, но обе команды создали немало опасных моментов. Криштиану Роналду нанес несколько ударов, в том числе в падении, находясь боком к воротам — Унай Симон спас «красную фурию» от пропущенного гола.

Все решили замены. На 91-й минуте испанцы забили усилиями игроков, незадолго до этого вышедших на поле. Ферран Торрес сделал проникающую передачу в штрафную, а Микель Мерино пробил в нижний угол мимо Диогу Кошты. Этот мяч оказался победным.

Сборная Испании продлила серию без поражений до 35 матчей. На ЧМ-2026 она до сих пор не пропустила ни разу. Вратарь команды Симон стал рекордсменом по «сухим» играм на мундиалях с учетом встречи с марокканцами на прошлом турнире. Он сохраняет свои ворота на замке шесть матчей подряд — 609 минут.

Что касается Роналду, то пока неизвестно, сыграет ли он еще за сборную. Но на чемпионатах мира 41-летнего футболиста мы точно больше не увидим, об этом он сам заявил перед матчем.

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