Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Спорт

Боль Роналду: Испания обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал ЧМ

Испания обыграла Португалию и сыграет в четвертьфинале чемпионата мира
Hannah McKay/Reuters

Сборная Испании одержала победу над национальной командой Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Действующие чемпионы Европы выиграли со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Соперники до последнего не могли выявить победителя. Испанцы больше владели мячом, но обе команды создали немало опасных моментов. Криштиану Роналду нанес несколько ударов, в том числе в падении, находясь боком к воротам — Унай Симон спас «красную фурию» от пропущенного гола.

Все решили замены. На 91-й минуте испанцы забили усилиями игроков, незадолго до этого вышедших на поле. Ферран Торрес сделал проникающую передачу в штрафную, а Микель Мерино пробил в нижний угол мимо Диогу Кошты. Этот мяч оказался победным.

Сборная Испании продлила серию без поражений до 35 матчей. На ЧМ-2026 она до сих пор не пропустила ни разу. Вратарь команды Симон стал рекордсменом по «сухим» играм на мундиалях с учетом встречи с марокканцами на прошлом турнире. Он сохраняет свои ворота на замке шесть матчей подряд — 609 минут.

Что касается Роналду, то пока неизвестно, сыграет ли он еще за сборную. Но на чемпионатах мира 41-летнего футболиста мы точно больше не увидим, об этом он сам заявил перед матчем.

Ранее в сборной Франции тремя словами ответили на оскорбления Мбаппе от сенатора Парагвая.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В каких регионах России станет больше смерчей? Отвечает ученый
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!