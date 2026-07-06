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Владелец «Вашингтона» назвал «высшую цель» нового контракта Овечкина

Владелец «Вашингтона» Леонсис заявил о высшей цели Овечкина в клубе
David Zalubowski/AP

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис прокомментировал подписание нового контракта с российским нападающим Александром Овечкиным и указал на «высшую цель» для хоккеиста». Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Почему бы нам не сосредоточиться на новой победе в Кубке Стэнли? Что может быть более великой историей? Что может быть большей мотивацией? Да, ты забьешь еще 10, 20, 30 голов… Какая разница? Когда ты оглянешься назад, разве может быть более «высшая цель», чем победа в Кубке?» — заявил он.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее Овечкин высказался после продления контракта с «Вашингтоном».

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