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«Отвратительно»: во Франции осудили сенатора Парагвая за расистские оскорбления Мбаппе

Федерация футбола Франции сделала заявление на фоне оскорблений Мбаппе сенатором Парагвая
Bill Streicher/Reuters

Федерация футбола Франции в социальной сети X сделала заявление на фоне оскорблений форварда национальной команды Килиана Мбаппе сенатором из Парагвая Селесте Амарильей, указав, что было подано заявление в прокуратуру.

«Высказывания совершенно отвратительны и неприемлемы. Как можно произносить такие слова? Эти высказывания являются преступными и предосудительными. Они должны быть преследуемы по закону, как и в других странах. Французская футбольная федерация подала заявление в прокуратуру для возбуждения уголовного дела», — указано в публикации.

Амарилья, в том числе, заявила, что Мбаппе — «колонизированный камерунец, который притворяется французом, злопамятный, нувориш, высокомерный и уродливый».

Встреча Парагвая и Франции в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 завершилась победой французов со счетом 1:0. Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.

Этот 11-метровый был заработан 21-летним нападающим Дезире Дуэ, который обыграл нескольких игроков в штрафной и получил акцентированный удар по ногам от Диего Гомеса.

На счету Мбаппе теперь семь забитых мячей на чемпионате мира — 2026. Француз сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с командой Марокко, которая разгромила сборную Канады в матче 1/8 финала со счетом 3:0. Игра между Францией и Марокко состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ранее Мбаппе ответил сенатору из Парагвая на оскорбления на расистской почве.

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