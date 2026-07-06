ФИФА отклонила апелляцию Бельгии на отмену красной карточки Балогуна

Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) признал неприемлемой апелляцию Бельгии против отмены красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

«Запрос был признан неприемлемым на том основании, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) не является стороной процесса и, как следствие, не имеет права обжаловать данное решение», — указано в заявлении организации.

Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда, что позволит ему выйти на поле в матче — 7 июля в 3:00 по московскому времени.

В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

На групповом этапе команда США обыграла Парагвай, Австралию, но проиграла Турции. Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее Трамп подтвердил, что лично просил ФИФА пересмотреть красную карточку Балогуна.