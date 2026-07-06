Эстонию лишили чемпионата Европы из-за отказа допускать россиян

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесли из Таллина в Гранаду после отказа эстонцев допустить спортсменов из России и Белоруссии. Информацию об этом опубликовала телерадиокомпания ERR со ссылкой на Эстонский стрелковый союз.

На сайте Европейской стрелковой конфедерации местом проведения уже обозначена Испания. Турнир пройдет с 3 по 9 марта 2027 года.

Это решение было обосновано так же тем фактом, что предстоящее европейское первенство станет квалификационным турниром к летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027 года, поэтому необходимо допускать всех спортсменов, кто имеет право на участие в указанных турнирах.

Подобные ситуации с недопуском уже происходили ранее. 26 июня сборная России по художественной гимнастики приняла решение отказаться от участия в Кубке вызова, который проходит с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке (Румыния). Это решение связано с грубым нарушением регламента соревнований со стороны организаторов соревнований — отказ вывешивать российский флаг и включать гимн России в случае победы российских гимнасток.

Ранее в Госдуме анонсировали дату рассмотрения FIS допуска россиян.