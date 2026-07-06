Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Спорт

Эстонию лишили чемпионата Европы из-за отказа допускать россиян

Эстонию лишили права провести ЧЕ по стрельбе из-за недопуска россиян и белорусов
Ints Kalnins/Reuters

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесли из Таллина в Гранаду после отказа эстонцев допустить спортсменов из России и Белоруссии. Информацию об этом опубликовала телерадиокомпания ERR со ссылкой на Эстонский стрелковый союз.

На сайте Европейской стрелковой конфедерации местом проведения уже обозначена Испания. Турнир пройдет с 3 по 9 марта 2027 года.

Это решение было обосновано так же тем фактом, что предстоящее европейское первенство станет квалификационным турниром к летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027 года, поэтому необходимо допускать всех спортсменов, кто имеет право на участие в указанных турнирах.

Подобные ситуации с недопуском уже происходили ранее. 26 июня сборная России по художественной гимнастики приняла решение отказаться от участия в Кубке вызова, который проходит с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке (Румыния). Это решение связано с грубым нарушением регламента соревнований со стороны организаторов соревнований — отказ вывешивать российский флаг и включать гимн России в случае победы российских гимнасток.

Ранее в Госдуме анонсировали дату рассмотрения FIS допуска россиян.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!