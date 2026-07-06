«Вместо материнского молока он сосал кокосы»: в Парагвае оскорбили Мбаппе

Сенатор из Парагвая Селесте Амарилья после поражения от Франции в 1/8 финала чемпионата мира на своей странице в социальной сети X на расистской почве оскорбила нападающего французской команды Килиана Мбаппе.

«Этот дикарь даже не научился писать. Вместо материнского молока он сосал кокосы, а самыми образованными существами, которых он когда-либо слышал, были шимпанзе. <...> Колонизированный камерунец, который притворяется французом, злопамятный, нувориш, высокомерный и уродливый», — заявила она.

Встреча завершилась победой французов со счетом 1:0. Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.

Этот 11-метровый был заработан 21-летним нападающим Дезире Дуэ, который обыграл нескольких игроков в штрафной и получил акцентированный удар по ногам от Диего Гомеса.

На счету Мбаппе теперь семь забитых мячей на чемпионате мира — 2026. Француз сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с командой Марокко, которая разгромила сборную Канады в матче 1/8 финала со счетом 3:0. Игра между Францией и Марокко состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ранее Мбаппе обвинил сборную Парагвая в грязной игре.