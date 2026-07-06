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В Госдуме не поверили, что Трамп просил у ФИФА отменить красную карточку Балогуна

Журова не верит, что ФИФА отменила красную карточку Балогуна из-за Трампа
Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова призналась, что не верит, что Международная федерация футбола (ФИФА) отменила красную карточку форварду сборной США Фалорину Балогуну после просьбы американского президента Дональда Трампа. Ее слова приводит Sport24.

«Понятно, что Трамп прокомментировал решение ФИФА отменить карточку. Как и любому президенту, ему приятен такой реверанс. Но это никак не доказывает, что карточка была отменена по просьбе Трампа. Я в это не верю. Не думаю, что Трамп настолько следит за футболом, чтобы отменять карточки», — заявила она.

Балогун в матче 1/16 финала чемпионата мира с Боснией и Герцеговиной получил прямую красную карточку и должен был пропустить игру 1/8 финала с Бельгией. Однако ФИФА приостановила наказание форварда, что позволит ему выйти на поле в матче — 7 июля в 3:00 по московскому времени.

5 июля в СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна. На счету футболиста три гола на турнире, что делает его лучшим бомбардиром сборной на ЧМ.

На групповом этапе команда США обыграла Парагвай, Австралию, но проиграла Турции.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее стало известно о намерении сменить главу ФИФА после отмены красной карточки Балогуну.

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