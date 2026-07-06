«Ничего не жду от нее»: Волочкова уверена, что Валиева может выиграть ОИ

Российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова оценила перспективы фигуристки Камилы Валиевой после возвращения в спорт и пожелала ей удачи. Ее слова приводит Sport24.

«От Камилы ничего не жду, кроме побед. Ее победа уже осуществилась всем ее профессионализмом и творческим потенциалом. <...> Не просто верю, а знаю, что Камила Валиева выиграет Олимпиаду и будет нашей самой любимой олимпийской чемпионкой», — заявила она.

В составе сборной России Валиева взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за период с декабря 2021 года (на чемпионате России в декабре 2021 года фигуристка сдала допинг-пробу, результат которой оказался положительным), включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу.

После возвращения в спорт Валиева тренируется у Светланы Соколовской (ранее — в группе Этери Тутберидзе). Она намерена выйти в сезон-2026/27.

Ранее появилась информация, что Валиева намерена выступить на Олимпиаде-2030.