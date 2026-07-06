Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Спорт

«Ничего не жду от нее»: Волочкова уверена, что Валиева может выиграть ОИ

Балерина Волочкова: знаю, что Валиева выиграет Олимпийские игры
Илья Наймушин/РИА Новости

Российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова оценила перспективы фигуристки Камилы Валиевой после возвращения в спорт и пожелала ей удачи. Ее слова приводит Sport24.

«От Камилы ничего не жду, кроме побед. Ее победа уже осуществилась всем ее профессионализмом и творческим потенциалом. <...> Не просто верю, а знаю, что Камила Валиева выиграет Олимпиаду и будет нашей самой любимой олимпийской чемпионкой», — заявила она.

В составе сборной России Валиева взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за период с декабря 2021 года (на чемпионате России в декабре 2021 года фигуристка сдала допинг-пробу, результат которой оказался положительным), включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу.

После возвращения в спорт Валиева тренируется у Светланы Соколовской (ранее — в группе Этери Тутберидзе). Она намерена выйти в сезон-2026/27.

Ранее появилась информация, что Валиева намерена выступить на Олимпиаде-2030.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!