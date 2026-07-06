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«Когда деньги диктуют условия, ЧМ теряет доверие»: в Бельгии злы из-за решения по форварду США

В Бельгии назвали позором решение ФИФА по нападающему сборной США Балогуну
Phil Noble/Reuters

Бельгийские политики выступили с резкой критикой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) из-за решения по нападающему сборной США Фоларину Балогуну. Заявления приводит издание Politico.

«Позор вам! Когда деньги диктуют условия, чемпионат мира теряет всякое доверие. Адаптирование правил в угоду Трампу, попытки обмана ради победы — отвратительная картина для ФИФА, чемпионата мира и Соединенных Штатов», — говорится в заявлении оппозиционной Социалистической партии.

Также ФИФА подвергли критике министр спорта Валлонии от франкоязычного либерального Реформаторского движения Жаклин Галан и член Европейского парламента и президент франкоязычной центристской партии Les Engagés Иван Веругстрате.

Балогун в матче 1/16 финала чемпионата мира с Боснией и Герцеговиной получил прямую красную карточку и должен был пропустить игру 1/8 финала с Бельгией. Однако ФИФА приостановила наказание форварда, что позволит ему выйти на поле в матче.

5 июля в СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

На текущем турнире Балогун забил три гола — дубль в матче группового этапа против Парагвая и еще один мяч в ворота боснийцев. Он является лучшим бомбардиром сборной США на чемпионате мира.

Ранее стало известно о намерении сменить главу ФИФА после отмены красной карточки Балогуну.

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