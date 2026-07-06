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Стало известно о намерении сменить главу ФИФА после отмены красной карточки Балогуну

В УЕФА ищут смену главе ФИФА Инфантино после скандала с Балогуном
Carlos Barria/Reuters

Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривают возможность смены президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после того, как он поддержал отмену красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогуну. Об этом сообщает журналист Ромен Молина в соцсети X.

УЕФА уже работает над выдвижением собственного кандидата на пост главы ФИФА, так как европейские функционеры обеспокоены тем, что решение Инфантино в пользу Балогуна может быть воспринято как политическое вмешательство.

Выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года. Инфантино ранее заявлял о намерении баллотироваться на новый срок.

5 июля в СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

Позже состоялся еще один разговор между Трампом и Инфантино. Президент США назвал решение правильным и позвонил главному тренеру сборной США Маурисио Почеттино, пожелав удачи в матче против Бельгии.

На текущем турнире Балогун забил три гола — дубль в матче группового этапа против Парагвая и еще один мяч в ворота боснийцев. Он является лучшим бомбардиром сборной США на чемпионате мира.

Ранее юрист объяснил, почему ФИФА отменила дисквалификацию Балогуна.

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