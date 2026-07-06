Юрист объяснил, как работает условная дисквалификация на год для американца Балогуна

Партнер компании SILA International Lawyers, спортивный юрист Михаил Прокопец в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что означает условная дисквалификация на год для нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Футболист получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины (2:0) и должен был автоматически пропустить матч 1/8 финала против Бельгии. Однако 5 июля Международная федерация футбола (ФИФА) выпустила заявление о том, что его дисквалификация приостанавливается на испытательный срок в один год.

«Что касается вопроса о том, что такое условная дисквалификация на один год, то для меня это тоже вопрос. Судя по всему, Балогун должен получить еще одну прямую красную карточку, и тогда у него будет две дисквалификации: за удаление, полученное на ЧМ, и за следующую красную карточку», — предположил Прокопец.

Также юрист поддержал официальное заявление Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который выступил против решения ФИФА отменить дисквалификацию Балогуна.

«УЕФА подчеркнул в своем заявлении, что в середине турнира правила игры менять нельзя. Если мы принимаем во внимание, что дисквалификацию после красной карточки можно заменять на условную, то давайте огласим критерии и дадим всем сборным такую возможность», — предложил Прокопец.

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

Согласно правилам ФИФА, сборная США не имела права подавать апелляцию на красную карточку или на автоматическую дисквалификацию своего игрока. Только дисциплинарный комитет ФИФА мог самостоятельно изменить наказание для футболиста.

Ранее юрист назвал историческим прецедентом отмену дисквалификации американца Балогуна.