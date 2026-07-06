В УЕФА недовольны приостановкой дисквалификации Балогуна на ЧМ-2026

УЕФА выступил с критикой решения ФИФА по дисквалификации Балогуна на ЧМ-2026

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление, в котором выразил недоумение по поводу решения Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить действие красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

«Это решение перешло все границы дозволенного. Футбол, как и любой другой вид спорта, основан на правилах, которые являются основой для честной, прозрачной и справедливой конкуренции. Мы выражаем свое недоумение по поводу столь беспрецедентного, непостижимого и неоправданного решения», — сказано в заявлении.

Балогун был удален в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. По регламенту красная карточка влечет автоматическую дисквалификацию на одну игру.

5 июля ФИФА приостановила на год вступление в силу дисквалификации Балогуна по личной просьбе президента США Дональда Трампа к главе федерации Джанни Инфантино.

Позже состоялся еще один разговор между Трампом и Инфантино. Президент США назвал решение правильным и позвонил главному тренеру сборной США Маурисио Почеттино, пожелав удачи в матче против Бельгии.

На текущем турнире Балогун забил три гола — дубль в матче группового этапа против Парагвая и еще один мяч в ворота боснийцев. Он является лучшим бомбардиром сборной США на чемпионате мира.

Ранее Уэйн Руни пристыдил Инфантино за ситуацию с Балогуном.