Мостовой заявил, что звезда сборной Норвегии не сравнится с Месси и Роналду

Мостовой: Холанд никогда не будет на уровне Роналду и Месси

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой заявил, что нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд никогда не достигнет уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Его слова передает «Матч ТВ».

«Он один из лучших нападающих, который умеет штамповать голы. Но он никогда не будет на уровне Месси, Роналду — он сам вам об этом скажет. Он делает славу для своей страны, им уже гордятся многие не только в Норвегии», — сказал Мостовой.

Накануне Норвегия обыграла Бразилию в 1/8 финала со счетом 2:1. «Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. Неймар, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло команду.

Месси отличился в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года против сборной Кабо-Верде.

Для 39-летнего форварда этот мяч стал 918-м в профессиональной карьере. До показателя 41-летнего Роналду (976) Месси осталось забить 58 голов.

Ранее Холанд заявил, что Месси не уступит «Золотую бутсу» ЧМ-2026.